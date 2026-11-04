'Облегчение уже на подходе': лидер демократов в Сенате США заявил о победе

По словам политика, республиканцы не прислушиваются к мнению избирателей.

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер заявил о победе своей партии после появления предварительных результатов промежуточных выборов в Конгресс, которые свидетельствуют о потере республиканцами большинства в верхней палате.

Об этом сообщает CNN. По предварительным подсчетам, демократы уже завоевали 51 место в Сенате, обеспечив себе минимальное большинство.

"Вопреки всем трудностям, мы, демократы, победили в Сенате, и у нас есть несколько слов к американскому народу: облегчение уже на подходе", – сказал Шумер.

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Он отметил, что избиратели выразили недовольство высокими ценами, хаосом и коррупцией. По словам политика, республиканцы не прислушиваются к тому, что говорят избиратели.

Он назвал результаты выборов "перекраиванием карты Сената" и сказал, что теперь "демократы должны выполнить свои обязанности".

Промежуточные выборы в США

Как сообщал УНИАН, выборы проходят в середине четырехлетнего президентского срока. Американцы избирают всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов Конгресса США, а также губернаторов в ряде штатов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидал лучших результатов от своей команды на промежуточных выборах.

Трамп выразил удивление тем, что, несмотря на многочисленные митинги и поддержку избирателей, часть кандидатов от республиканцев так и не смогла победить.

Однако, чтобы не зацикливаться на поражениях, он также подчеркнул, что многие кандидаты от его партии все же одержали победу.

По итогам промежуточных выборов 3 ноября Демократическая партия получила контроль над Сенатом США. Демократы отобрали у республиканцев шесть мест, в частности в Техасе, Канзасе и Южной Каролине, где не выигрывали на протяжении целых десятилетий. А также в Айове, Огайо и Северной Каролине.

До выборов у республиканцев в Сенате было 53 места против 47, и для получения большинства демократам нужно было отвоевать четыре мандата. Они получили шесть.

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