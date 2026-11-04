Мерц объяснил, почему Европе необходимо место за столом переговоров по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупреждил, что Европе необходимо место за столом переговоров, поскольку президент США Дональд Трамп возобновляет переговоры по Украине. Об этом пишет издание Politico.
"Европа хочет и должна играть свою роль в этом процессе. Ключевые элементы мирного решения - будь то санкции или архитектура безопасности - могут быть решены только с участием европейцев. И все участники этого прекрасно понимают", - заявил он.
Мерц резко раскритиковал решение США пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами в декабре, заявив, что этот шаг исключает Украину из переговоров о ее собственной судьбе.
"Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину", - сказал Мерц.
Канцлер утверждает, что его правительство принимает меры для оказания Украине дополнительной помощи, чтобы помочь ей пережить зиму.
Он также заявил, что Германия пригласила европейских и международных лидеров, союзников Украины, в Берлин на встречу "Коалиции желающих" 19 ноября, чтобы согласовать дополнительную военную поддержку Киеву и "подтвердить нашу готовность предоставить гарантии безопасности" в случае прекращения огня.
Переговоры по Украине
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что несмотря на то, что характер встреч предполагает трехсторонний формат "Украина-США-Россия", Европа присутствует в том или ином формате. Либо на уровне советников по вопросам национальной безопасности, которые имеют возможность встречаться и получают информацию от украинской стороны, либо затем присутствуют за столом переговоров.