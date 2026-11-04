'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоят 100 долларов в среду

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 46,08 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 4 ноября, вырос на 11 копеек и составляет 46,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также подорожал на 20 копеек и составляет 51,70 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,50 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4610 грн. 100 евро обойдутся в 5170 грн.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду вырос на 21 копейку и составляет 46,08 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 26 копеек и составляет 51,81 гривни.

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Нацбанк установил на 4 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,67 гривни за доллар. Таким образом, национальная валюта потеряла 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Согласно данным регулятора, по отношению к евро гривня также ослабла. Официальный курс европейской валюты на среду был установлен на уровне 51,06 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

Курс доллара к гривне в банках 4 ноября снизился на 11 копеек и составил 46,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 45,50 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне вырос на 1 копейку и составляет 51,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 50,92 гривни за евро.

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