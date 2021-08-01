В работах по тушению пламени задействованы тысячи специалистов, которым приходится работать при жаре около 40 градусов.

В Греции, Турции и на юге Италии продолжается борьба с лесными пожарами.

Как сообщает Deutsche Welle, в Турции уже погибли 8 человек.

"По официальным данным, из-за пожаров в стране погибло по меньшей мере восемь человек: семь в Анталии и один в Мармарисе. Сотни человек травмированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в работах по тушению пламени задействованы тысячи специалистов, которые работают при температуре воздуха около 40 градусов.

Читайте такжеВ Турции из-за бушующих пожаров эвакуируют туристов из отелейВ частности, на Сицилии с лесными пожарами сражаются 800 пожарных. На этом острове, а также в Калабрии и Адриатическом регионе Апулии на борьбу против огня задействованы пожарные самолеты.

Особенно пострадал город Катания. Его мэр сообщил о "полностью разрушенных" районах на юге города. Также сообщается, что 31 июля начал проявлять активность вулкан Этна, у подножия которого расположена Катания.

Из-за жары много пожаров вспыхнуло и в Греции. Из-за проблем с дыханием в больницы попали не менее 16 человек. Вблизи небольшого городка Эгион разрушено несколько домов. Утром в воскресенье пожар удалось локализовать.

А между тем температура воздуха в Греции продолжает повышаться. В воскресенье синоптики прогнозировали жару до 45 градусов. В городах открыли помещения для людей, у которых дома нет кондиционеров.

Пожары в Турции

28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

30 июля Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек.

Пожары в Греции

28 июля 2021 года появилась информация о том, что в Греции вспыхнули лесные пожары. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополи.

Служба гражданской защиты разослала жителям потерпевшего района СМС-сообщения с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

Ликвидацию пламени затруднял сильный ветер. Пожарные службы выражаюли беспокойство, что пламя может перейти на соседние населенные пункты.

Автор: Тамара Отовская