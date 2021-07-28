Огонь направляется в Афины.

В Греции вспыхнули лесные пожары. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополи.

Об этом сообщают Факты.

Как сообщается, служба гражданской защиты разослала жителям потерпевшего района СМС-сообщения с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

По данным издания, ликвидацию пламени затрудняет сильный ветер. Пожарные службы выражают беспокойство, что пламя может перейти на соседние населенные пункты.

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Согласно последним данным, огонь вспыхнул в нескольких местах. Пожарные делают все возможное, чтобы потушить пламя.

Началась эвакуация населения. Для ликвидации пожара задействовали наземные и воздушные подразделения спасательных служб.

Как сообщал Погода УНИАН, в США лесные пожары охватили 12 штатов. Горит вдоль всего западного побережья. Наибольшая площадь возгораний в Калифорнии, чрезвычайное положение объявили в четырех округах. Там вместо домов остались лишь пожарища, сгорели и десятки автомобилей. Под угрозой еще 10000 жилых зданий.

Всего в США зафиксировали 85 очагов возгораний. Пожарным удалось взять под контроль лишь половину из них. Возгорание вызвали аномальная жара и затяжная засуха.

Автор: Екатерина Лиманская