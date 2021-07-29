От граждан Украины пока не поступает массовых обращений или сообщений об угрозе их жизни или здоровью.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам держать на особом контроле ситуацию с пожарами в Турции, где отдыхают украинцы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В частности, Кулеба поручил посольству Украины в Турции и консульству в Антальи держать на особом контроле потребности украинских граждан в Турции в связи с лесными пожарами в этой стране.

"Информации о наличии погибших или пострадавших граждан Украины нет. Консульство Украины в Антальи находится на связи с туроператорами региона, которые сейчас не фиксируют массовых обращений от граждан Украины или сообщений об угрозе их жизни или здоровью", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове туристы не смогли вылететь в Турцию-им не хватило мест на самолете (видео)По данным МИД Украины, по состоянию на 18:00 29 июля турецкие власти взяли под контроль пожары рядом с отелями в провинции Анталья. Очаги возгорания находятся примерно в 70 км от города Анталья, в 20 км от зоны отелей в районе Манавгат и в районе Аксеки в 50 км от побережья.

В то же время, в течение 29 июля возникли новые пожары неподалеку от Мармариса (район Армуталан) и Бодрума (район Гюверджинлик, провинция Мугла).

При этом, в Бодруме в непосредственной близости к отелям пожар взят под контроль.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью МИД Украины просит украинских граждан немедленно обращаться:

на горячую линию консульства Украины в Антальи +90 554 169 96 60 ;

; посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98 и +90 312 442 15 93 .

Как сообщает турецкое издание Daily Sabah в трех провинциях юга Турции вдоль Средиземноморского побережья второй день подряд бушуют лесные пожары, которые начались в среду, 28 июля. Последовательный характер возникновения пожаров в разных местах вызывает обеспокоенность, что причиной этих пожаров могут быть поджоги.

Самый опасный пожар возник в районе города Манавгат (провинция Анталья) в четырех разных местах. Огонь не достиг центра города, но от него пострадали соседние села. Из 18 сел и соседних районов были эвакуированы люди. Местные власти сообщили, что 62 человека были госпитализированы с ожогами и из-за отравления дымом.

Сегодня стало известно, что три человека погибли в огне, 122 - пострадали от него, а 52 человека остаются в госпитале.

Как сообщал УНИАН, эвакуация украинских туристов из Турции пока не планируется.

Автор: Виталий Саенко