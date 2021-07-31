Задержание подозреваемого произошло в турецкой провинции Мугла.

В Турции задержан подозреваемый в поджоге лесов. О задержании заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает ВВС. Задержание подозреваемого произошло в турецкой провинции Мугла.

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"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных - наш долг", - сказал Эрдоган.

Пожары в Турции: что необходимо знать

Лесные пожары на юге страны продолжаются уже около недели.

В субботу, 31 июля, пострадавшая от огня территория была объявлена зоной бедствия.

По данным турецких властей, пожары охватили шесть провинций на юге страны.

Как сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, в результате пожаров погибли шесть и пострадали 410 человек.

Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис. В субботу в трех отелях в качестве меры предосторожности была снова проведена эвакуация.

В Турции тушить масштабные лесные пожары помогают два пожарных самолета ГСЧС Украины.

Для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.

Автор: Елена Коваленко