Эрдоган не исключает, что это была диверсия / Иллюстрация REUTERS
В Турции задержан подозреваемый в поджоге лесов. О задержании заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом сообщает ВВС. Задержание подозреваемого произошло в турецкой провинции Мугла.
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"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных - наш долг", - сказал Эрдоган.
Пожары в Турции: что необходимо знать
- Лесные пожары на юге страны продолжаются уже около недели.
- В субботу, 31 июля, пострадавшая от огня территория была объявлена зоной бедствия.
- По данным турецких властей, пожары охватили шесть провинций на юге страны.
- Как сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, в результате пожаров погибли шесть и пострадали 410 человек.
- Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис. В субботу в трех отелях в качестве меры предосторожности была снова проведена эвакуация.
- В Турции тушить масштабные лесные пожары помогают два пожарных самолета ГСЧС Украины.
- Для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.