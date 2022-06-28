По его словам, сейчас Россия представляет "прямую и неотложную" угрозу для всех стран Европы.

В Британии считают, что президент РФ Владимир Путин может не ограничиться своим нападением на Украину.

Как сообщает Sky News об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

"Существует очень реальная опасность того, что Владимир Путин нападет за пределами Украины", - заявил Уоллес.

По его словам, сейчас Россия представляет "прямую и неотложную" угрозу для всех стран Европы.

При этом Уоллес подчеркнул, что Британия должна увеличивать инвестиции в оборонную сферу для того, чтобы противостоять угрозам со стороны РФ и Китая.

"Я всегда говорил, что по мере того, как меняется угроза, должно меняться и финансирование", - отметил чиновник.

Как ранее сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

Депутат Европарламента Пятрас Ауштревичюс заявил, что Еврокомиссия подготовила документ, который может разблокировать транзит. Литва официально заявляет о своем несогласии и планах ветировать решение.

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