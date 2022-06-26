Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Еврокомиссия подготовила документ, который может разблокировать транзит подсанкционных товаров РФ через территорию блока в Калининград.

Об этом сообщил депутат Европарламента Пятрас Ауштревичюс, цитирует Delfi.

Литва в документе не упоминается, но по умолчанию подразумевается, что это касается Литвы, если Литва согласится, отметил Ауштрявичюс.

"Если такой документ будет принят и не будет должным образом опротестован, это не будет автоматически означать, что только Литва будет нести ответственность за его окончательное выполнение. Очевидно, что в ходе реализации правил транзита Россия, несомненно, будет направлять свои угрозы на Вильнюс. Литва останется одна без формального прикрытия ЕС. Наступит серьезный международный политический кризис. Ожидается, что документ будет опубликован на следующей неделе", - считает европарламентарий.

Он отметил, что "Литва официально заявляет о своем несогласии. И любые поправки к регламенту без согласия постоянных представителей ЕС и Совета министров недействительны и требуют вынесения вопроса на политическое обсуждение".

"Там Литва имеет право вето и, несомненно, будет иметь поддержку других стран ЕС", - добавил Ауштревичюс.

Парламентарий сообщил, что уже инициировал и отправил письмо коллег-депутатов Европарламента по этому поводу в Еврокомиссию.

Публикация самого документа о пересмотренном транзите российских товаров будет на следующей неделе.

Конфликт Литвы и России из-за блокады Калининградской области

Как ранее сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

Ранее украинский политолог Петр Олещук оценил шансы наступления России на Литву и угрозы Путина в отношении стран НАТО.

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