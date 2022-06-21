Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев пригрозил Литве и ее гражданам.

В Российской Федерации пообещали ответить Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев пригрозил Литве и ее гражданам ответом за запрет транзитной перевозки товаров и технологий, на которые наложены санкции, между Россией и Калининградской областью.

"Мы скоро ответим на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно скажется на жителях Литвы", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

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