Власти говорят, что запрет транзита "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

Ситуация вокруг запрета Литвы на транзит товаров в Калининградскую область накаляется, Россия открыто угрожает стране.

Как сообщают российские СМИ, член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

По его словам, запрет транзита "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что этим запретом Литва "выбила стул" на котором сидела все эти годы в качестве страны-члена ЕС.

Климов также пригрозил, что если ЕС "незамедлительно не исправит наглую выходу Вильнюса, сам же дезавуирует для России легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными Россией способами".

Кроме того, МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Там ей было заявлено, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

"Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные. … Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", - сообщают СМИ со ссылкой на МИД РФ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининград достаточно очевидны и будут крайне болезненными.

Запрет транзита товаров в Калининградскую область: что известно

Как сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Литовская железнодорожная компания LTG Cargo получила соответствующие разъяснения Европейской комиссии. Согласно им, товары и грузы, которые попали под санкции, не могут перевозиться по территории Евросоюза, даже если идут транзитом с одной территории РФ на другую.

По словам российских властей, под запрет транзита попадет до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы и металлы.

В России решили попавшие под запрет транзита через Литву товары доставлять водным путем. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, новые суда для товаров, попавших под запрет транзита через Литву, выйдут на линию Усть-Луга-Балтийск в течение недели.

Ранее бывший заместитель министра обороны Польши, офицер и публицист Ромуальд Шереметев выступил за "демилитаризацию" российского Калининграда.

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