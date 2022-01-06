Возле одной из больниц произошли стычки с силовиками.

Участники "газовых" протестов окружили две больницы в городе Алматы, где застряла группа украинцев. Возле одного из медицинских учреждений начались стычки с силовиками.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в оцеплении протестующих оказались первая и седьмая больницы. Столкновения происходят возле седьмой больницы.

"Очевидцы говорят, что они не пропускают медицинский персонал и пациентов. Требуют "не лечить ментов" и "дать наркотики" для обезболивания молодежи и женщин", - говорится в сообщении.

Данную информацию подтвердили в эфире государственного телеканала Казахстана.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

В городах Казахстана бушуют массовые протесты из-за резкого увеличения стоимости газа в два раза. Люди вышли на митинги во многих городах, в столице страны, в том числе. Граждане требуют отставки правительства и кричат: "Иди, старик".

Граждане считают, что Нурсултан Назарбаев поставил на свое место подконтрольного ему человека (Касым-Жомарта Токаева). По мнению жителей страны, экс-президент продолжает влиять на политическую жизнь. Люди перекрывают дороги, силовики пытаются остановить протестующих, возникают драки.

Читайте также"Может воспользоваться РФ": эксперт о последствиях протестов в Казахстане4 декабря в Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией и повышением цен на газ. Центр города затянуло дымом от светошумовых гранат. В городе вспыхнули несколько полицейских машин, одна из них взорвалась.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и в Мангистауской области с 5 по 19 января.

В Сети появилось видео, на котором видно, как казахстанские полицейские открыли огонь в сторону протестующих резиновыми пулями.

При этом в Алматы полиция задержала более ста человек во время разгона митингового шествия. Полиция задерживала участников митинга и сажала их в автозаки. Задержанных вывезли в неизвестном направлении.

5 декабря стало известно, что в центре Алматы протестующие против повышения цен на газ открыли огонь по военным. Тем временем в городе горят здания городской администрации и прокуратуры.

Читайте такжеВ Казахстане начался "Назарбаевопад": митингующие снесли памятник Назарбаеву (фото, видео)Позже стало известно, что протестующие ворвались в резиденцию президента Казахстана, а также захватили мэрию Алматы. На фоне протестов полностью отключили проводной интернет.

С тем аэропорт в Алматы захвачен протестующими. Также сообщается о нападение на оружейный магазин "Корган" на проспекте Абылай хана.

Вечером 5 декабря стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о вводе войск Организации Договора о коллективной безопасности в страну. После этого в Алматы стартовала "антитеррористическая" операция, в ходе которой убили десятки человек, личности жертв устанавливаются,

6 декабря Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране. В состав контингента вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Вас также могут заинтересовать новости: