Сегодня планируется рейс в Киев из аэропорта Нур-Султана.

Группа украинских граждан не смогла вылететь из Алматы в Киев из-за приостановки работы аэропорта, что вызвано осложнением ситуации в Казахстане, связанной с протестами в этой стране.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В частности, украинское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за развитием событий в Казахстане, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане.

"Сейчас ключевой приоритет - их безопасность. Посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы. В случае угрозы жизни или безопасности, украинцы могут обратиться за помощью по номеру телефона: +7 705 755 66 10 или на электронную почту: [email protected]", - заявил спикер.

Читайте такжеВ ходе беспорядков в Казахстане погибли 8 силовиков: как сейчас выглядит Алматы (видео)"Ситуация осложняется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и Интернета. Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, существенно задерживаются или отменяются международные авиарейсы. Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночлега. Сейчас посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами", - сообщил Николенко.

В то же время по информации МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. В связи с этим, сегодня планируется рейс в Киев.

"Ожидаем от казахстанских властей неуклонного обеспечения безопасности граждан Украины, предоставления им полного содействия, в том числе и тем украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана. Призываем наших граждан избегать мест массовых мероприятий, прежде всего в крупных городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь. Хочу всех успокоить: украинское государство своих граждан не оставит на произвол судьбы", - сообщил спикер.

Дальнейшие шаги МИД и других ведомств для защиты интересов украинцев в Казахстане будут корректироваться в зависимости от развития ситуации.

Читайте такжеВ ближайшие часы: Россия и Беларусь готовы к отправке войск в КазахстанПо состоянию на 6 января известно, что международные аэропорты Актау и Актобе также не работают.

Стоит отметить, что авиакомпания Uzbekistan Airways еще вчера отменила регулярные рейсы по маршруту "Ташкент – Алматы – Ташкент" и "Нукус – Актобе – Нукус", которые были запланированы на 6 января "по техническим причинам аэропортов назначения". При этом в связи с закрытием аэропорта Актау отменили рейсы "Ургенч – Актау – Ургенч".

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

В городах Казахстана бушуют массовые протесты из-за резкого увеличения стоимости газа в два раза. Люди вышли на митинги во многих городах, в столице страны, в том числе. Граждане требуют отставки правительства и кричат: "Иди, старик".

Граждане считают, что Нурсултан Назарбаев поставил на свое место подконтрольного ему человека (Касым-Жомарта Токаева). По мнению жителей страны, экс-президент продолжает влиять на политическую жизнь. Люди перекрывают дороги, силовики пытаются остановить протестующих, возникают драки.

Читайте также"Может воспользоваться РФ": эксперт о последствиях протестов в Казахстане4 декабря в Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией и повышением цен на газ. Центр города затянуло дымом от светошумовых гранат. В городе вспыхнули несколько полицейских машин, одна из них взорвалась.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и в Мангистауской области с 5 по 19 января.

В Сети появилось видео, на котором видно, как казахстанские полицейские открыли огонь в сторону протестующих резиновыми пулями.

При этом в Алматы полиция задержала более ста человек во время разгона митингового шествия. Полиция задерживала участников митинга и сажала их в автозаки. Задержанных вывезли в неизвестном направлении.

5 декабря стало известно, что в центре Алматы протестующие против повышения цен на газ открыли огонь по военным. Тем временем в городе горят здания городской администрации и прокуратуры.

Читайте такжеВ Казахстане начался "Назарбаевопад": митингующие снесли памятник Назарбаеву (фото, видео)Позже стало известно, что протестующие ворвались в резиденцию президента Казахстана, а также захватили мэрию Алматы. На фоне протестов полностью отключили проводной интернет.

С тем аэропорт в Алматы захвачен протестующими. Также сообщается о нападение на оружейный магазин "Корган" на проспекте Абылай хана.

Вечером 5 декабря стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о вводе войск Организации Договора о коллективной безопасности в страну. После этого в Алматы стартовала "антитеррористическая" операция, в ходе которой убили десятки человек, личности жертв устанавливаются,

6 декабря Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране. В состав контингента вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

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