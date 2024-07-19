Зеленский подчеркнул, что готов работать с любым, кто находится у власти в США.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что работа с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на пост американского лидера будет "тяжелой работой, но мы трудолюбивы".

В эксклюзивном интервью ВВС в Лондоне Зеленский подчеркнул, что готов работать с любым, кто находится у власти в США.

Как напомнило издание, несколько дней назад Трамп объявил своим напарником на выборах сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса, который говорил, что "ему безразлично, что произойдет с Украиной так или иначе". В случае победы на выборах, Вэнс станет вице-президентом США.

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Это возобновило опасения в мире, что обязательства США по Украине могут упасть, если Трампа вернут в Белый дом.

"Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", - добавил Зеленский.

Выборы в США

После дебатов в Штатах и Европе возникли опасения, что действующий глава Белого дома Джо Байден может проиграть выборы Трампу.

Издание Ахіоѕ спрогнозировало, что Байден может выйти из президентской гонки уже в эти выходные.

В то же время Дональд Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента США. Недавно Вэнс, заявил, что Штаты не могут произвести достаточно оружия для победы Украины. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх отметила, что США активизировали свою оборонно-промышленную базу. Мысль о том, что Украина не может победить в войне, Сингх отвергла.

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