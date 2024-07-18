Байден о своем возрасте: Я в лучшей физической форме, чем Трамп

Американский лидер заверил, что все беспокойства относительно его физического состояния следует отбросить.

Президент США Джо Байден сказал, что вопросы относительно его возраста и физической формы являются "законными" накануне выборов. Впрочем, он находится в лучшей физической форме, чем его соперник Дональд Трамп.

Как заявил Байден в интервью BET News, все эти беспокойства относительно его физического состояния следует отбросить. Он сможет показать свою "способность конкурировать".

"Я понимаю, почему люди говорят (о моем возрасте - УНИАН). Слушай, я всего на три года старше Трампа. И я думаю, что я в немного лучшей физической форме, чем он. Но дело в том, что для людей вполне разумно говорить: "Подожди, тебе 81 год", - отметил Байден. Видео дня

Он добавил, что вопросы возраста "законны" в гонке. Но американский лидер отметил, что может продемонстрировать, что возраст не влияет на его "способность конкурировать, способность достигать результатов и способность буквально управлять миром"

На уточняющий вопрос, готов ли он быть временным переходным кандидатом и, если он победит в ноябре, оценивать свое здоровье и способности из года в год во время второго срока.

"С практической точки зрения да, но нет причин думать, что это произойдет", - ответил Байден.

Выборы в США - главные новости

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В конце июня состоялись первые дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Газета The Wall Street Journal писала, что нынешний лидер американцев потерпел провал во время "схватки" - казался менее энергичным, чем оппонент, и "заикался".

Позже СМИ узнали, что более 160 влиятельных членов Демократической партии обратились к президенту с призывом отказаться от участия в выборах.

Байден не хочет снимать свою кандидатуру. Он признал, что он старый, но заявил, что смог многого достичь.

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