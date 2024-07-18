На президента США растет давление со стороны лидеров партии и близких друзей.

Несколько высокопоставленных демократов частным образом говорят, что растущее давление лидеров партии и близких друзей убедит президента США Джо Байдена принять решение выйти из президентской гонки уже в эти выходные, пишет Ахіоѕ.

Отмечается, что 81-летний президент, который сейчас находится на самоизоляции из-за Covid, остается погруженным в работу. Но в частной жизни он смирился с растущим давлением, плохими опросами и несправедливой проверкой, которые делают невозможным продолжение его кампании, рассказали изданию демократы.

По их словам, высшие лидеры партии, друзья и ключевые доноры считают, что Байден не может победить, не может изменить общественное восприятие его возраста и остроты ума и не может обеспечить большинство в Конгрессе.

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"Президенту говорят, что если он останется на посту, Трамп может победить с большим отрывом и уничтожить наследие Байдена и надежды демократов. Давление на Байдена с требованием снять свою кандидатуру растет до невыносимого уровня, особенно в последние несколько дней... Кампания панического давления давит на Байдена. Она была неустанной и скоординированной", – говорится в статье.

Демократы вполне ожидают, что опросы после Национального съезда Республиканской партии покажут возможный разгром, который может привести к поражению Демократической партии и в Конгрессе.

"Его выбор – стать одним из героев истории или быть уверенным в том, что президентской библиотеки Байдена никогда не будет. Я молюсь, чтобы он поступил правильно. Он движется в этом направлении", – заявил один из близких друзей президента.

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