Мысль о том, что Украина не может победить в войне, спикер оборонного ведомства отвергла.

Кандидат в вице-президенты США в случае победы на выборах Дональда Трампа – Джей Ди Вэнс, заявил, что Штаты не могут произвести достаточно оружия для победы Украины. Это заявление прокомментировала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Отвечая на вопрос корреспондента "Голоса Америки", представитель американского оборонного ведомства подчеркнула, что США активизировали свою оборонно-промышленную базу. Мысль о том, что Украина не может победить в войне, Сингх отвергла.

Пресс-секретарь Пентагона отметила, что не будет комментировать политические речи или предвыборную кампанию, но добавила, что может говорить о работе и обязательствах от американского Министерства обороны.

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"Важно помнить, что при этой администрации мы активизировали нашу оборонно-промышленную базу. Мы создаем рабочие места прямо здесь, дома, когда речь идет о производстве 155-миллиметровых снарядов и других средств, которые не только укрепляют нашу оборонно-промышленную базу, но и помогают украинцам. Я бы также отвергла мнение, что Украина не может победить в этой войне. Мы видели, как украинцы были невероятно успешными на поле боя. Они продолжают окопываться и оттеснять россиян. Это бы никогда не закончилось за день. Это займет время, это занимало время, и это и в дальнейшем будет занимать время. И поддержка, которую Украина получила со всего мира, думаю, является настоящим свидетельством также и преданности Соединенных Штатов", – отметила Сабрина Сингх.

Джей Ди Вэнс может стать вице-президентом США

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс официально принял номинацию от Республиканской партии на должность вице-президента. Выступая на Национальном съезде Республиканской партии, Вэнс заявил, что Трамп "поставит Америку на первое место", а ночь после покушения на политика назвал "ночью надежды".

Стоит отметить, ранее он критиковал Трампа – в 2021 году Вэнс даже извинялся за свою позицию в отношении лидера республиканцев. Примечательно, что Джей Ди Вэнс также является ярым противником помощи Украине со стороны США.

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