Ожидается, что это будет значительное унижение для Будапешта.

Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС и собирается провести саммит в Будапеште 28-29 августа. Однако, после того как венгерский премьер Виктор Орбан подрывал помощь Украине и самовольно поехал к правителю РФ Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину, у европейцев лопнуло терпение.

Как сообщает Politico со ссылкой на неназванных собеседников среди европейских чиновников, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель созовет министров на "формальный" совет по иностранным делам одновременно с саммитом в Будапеште.

"Если в тот же день состоится официальный совет по иностранным делам, организованный высоким представителем [Боррелем], министры не смогут поехать в Будапешт", - пояснил один из собеседников.

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Устраивая бойкот Венгрии, министры иностранных дел хотят "послать четкий сигнал, что Венгрия не выступает от имени ЕС". Соответствующий план неофициально уже обсуждался с несколькими странами ЕС, включая Францию и Германию. Ожидается, что 17 июля команда Борреля представит его 27 постоянным представителям ЕС.

"Другие министры стран ЕС были готовы продемонстрировать Венгрии холодное плечо. На первую встречу председательства Венгрии, которая проходила в Будапеште для обсуждения промышленной политики, появилось лишь семь министров из других стран. Ни один комиссар тоже не пришел. Бойкотировать то, что должно стать звездным событием для страны, которая является председателем, чтобы продемонстрировать себя на мировой арене, является еще большей пренебрежительностью, направленной на то, чтобы убрать ветер с парусов Орбана", - пишет издание.

Война в Украине - позиции Венгрии

После начала полномасштабной войны Венгрия заняла откровенно пророссийскую позицию, подрывая помощь Украине и призывая к дружбе с Россией.

2 июля Орбан приехал в Киев, где встретился с Зеленским, однако уже на следующий день посетил Москву для разговора с Путиным, откуда вылетел в Китай. Это произошло лишь через несколько дней после начала председательства Венгрии в ЕС. Financial Times считает, что таким образом Орбан злоупотреблял этим статусом, чтобы придать своей встрече с Путиным больший вес.

После этого представитель Еврокомиссии резко заявил, что Орбана не просили о посредничестве в войне России против Украины.

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