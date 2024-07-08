В результате сегодняшнего ракетного удара РФ по Украине погибли 27 человек.

В то время, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Китай и призвал Си Цзиньпина подтолкнуть Россию и Украину к "прекращению огня", российские ракеты ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве и других украинских городах, сообщает The Washington Post.

Издание отметило, что в Китае оценили дипломатические усилия Орбана давить на Киев, чтобы заставить его отказаться от территорий, которые временно оккупировала Москва.

"Украина настаивает на том, что не может согласиться на любое прекращение огня, пока российские войска оккупировали примерно пятую часть ее территории, а ракеты и бомбы ежедневно падают на ее города. Президент Владимир Зеленский призвал к полному выводу российских войск, только тогда можно говорить о прекращении огня. Даже когда Си обнимал Орбана в китайской столице, в понедельник российские ракеты летели на Киев, Днепр, Кривой Рог и другие украинские города", - говорится в материале.

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В то же время Си заявил, что Китай и Венгрия "разделяют одинаковые базовые позиции и работают в одном направлении".

"Только тогда, когда все великие державы будут использовать положительную энергию, а не отрицательную, рассвет прекращения огня в этом конфликте может появиться как можно быстрее. Китай активно призывает к миру и по-своему выступает за переговоры", - добавил Цзиньпин.

Также WP вспомнило, что незадолго до визита в Китай Орбан заявлял, что "Украина никогда не сможет победить Россию" и этот конфликт нельзя решить на линии соприкосновения.

"Путин не может проиграть, если вы посмотрите на солдат, технику и технологии. Победить Россию - это мысль, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россия действительно может быть побеждена равна нулю", - высказался венгерский премьер.

Так, издание подытожило, что Россия, Китай и Венгрия теперь "играют в одной команде". Сейчас Путин все чаще заявляет о "мирных переговорах" и "прекращении огня", потому что хочет выиграть для себя время, чтобы накопить силы.

Ракетный удар по Украине 8 июля - что известно

Как писал УНИАН, 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. По состоянию на 14:30 известно о двух взрослых погибших в больнице. Среди них один врач. Сейчас под завалами находятся люди, вероятно среди них есть дети.

Кроме того, захватчики ударили по Кривому Рогу, что привело к гибели 10 человек, еще 41 человек получил ранения. Также под атакой террористов оказались Днепр, Краматорск и Славянск.

Чуть позже Зеленский сообщил, что в целом в результате сегодняшнего ракетного террора врага известно уже о 27 погибших и более 100 раненых.

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