Киев и Будапешт могут заключить документ о регулировании совместных отношений.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибыл в Киев, провели переговоры. Как передает корреспондент УНИАН, Зеленский и Орбан сделали короткие заявления для прессы без возможности задать вопросы.

"Сегодня мы с господином премьер-министром Орбаном обсудили наиболее принципиальные вопросы наших соседских отношений: торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы. Говорили сегодня о гуманитарной сфере. Обо всем том, что касается жизни наших людей и в Украине, и в Венгрии, в частности обсудили открытие украинской школы в Венгрии. Первой такой школы", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что венгерский премьер заверил в поддержке этого проекта.

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"В общем, содержание нашего диалога по всем нашим вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами. Документа, который будет регулировать все наши взаимоотношения, которые могут быть основаны на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией, и который позволит нашим народам пользоваться всеми благами единства в Европе", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что договорился с Орбаном, что команды обеих стран продолжат работу над деталями совместных решений.

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