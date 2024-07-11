'Хватит': раздраженные лидеры ЕС готовят ответ на визит Орбана к Путину, - FT

СМИ узнали, что это обсуждали на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву является нарушением договоров ЕС. Этот визит вызвал осуждение со стороны европейских союзников и союзников по НАТО.

Как пишет Financial Times, Венгрия взяла на себя шестимесячное ротационное председательство в Совете министров ЕС лишь за четыре дня до его поездки в Москву. Другие европейские столицы считают, что Орбан злоупотреблял этим статусом, чтобы придать своей встрече с Путиным больший вес.

По словам источников издания, разговоры о возможных мерах в отношении Орбана обсуждались на полях саммита лидеров НАТО в среду, 10 июля. Неофициальные группы лидеров ЕС допускали написание совместного письма к Орбану, в котором бы четко выразили свое возмущение и требовали бы от него прекратить свои "несанкционированные внешнеполитические прогулки".

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"Достаточно... Существует много раздражения и дискуссий о том, как дать ответ", - сказал один из источников.

Путин находится под санкциями ЕС, а заявленная позиция блока, с которой согласился Орбан, осуждает Москву как агрессора в войне в Украине. В то же время сейчас Орбан призвал к немедленным мирным переговорам о прекращении войны, что прямо противоречит заявленной политике ЕС и НАТО о том, что такие дискуссии не могут быть без поддержки Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любой лидер, посещающий Россию или Китай, должен четко выразить позицию НАТО в отношении войны в частности. По словам Блинкена, Россия "будет продолжать быть остракизмом", пока она будет продолжать атаковать гражданские объекты, такие как ее ракетный удар по детской больнице в Киеве.

Президент Евросовета Шарль Мишель назвал удар по больнице "военным преступлением", сказав, что это демонстрирует "политический ответ" Путина на так называемую миротворческую миссию Орбана. Он встречался с Орбаном на саммите НАТО и общался с другими лидерами ЕС, чтобы решить, как действовать дальше.

"С попыткой расколоть союз мы должны не попасть в ловушку. Мы не хотим наказывать себя как побочный эффект попытки наказать кого-то... Давайте будем разумными", - сказал Мишель.

Многие страны-члены ЕС обсуждали бойкот традиционных неформальных встреч на уровне министров, которые состоятся в Венгрии во время председательства страны, сообщили несколько дипломатов. Меньшая группа столиц также начала неформальные дискуссии о том, как использовать соглашение с ЕС, чтобы ограничить пространство для маневра Орбана во время президентства.

Некоторые официальные лица ЕС частным образом выдвинули заявление о лишении Венгрии ротационного председательства.

"Институты ЕС не должны были попасть в ловушку Орбана. Законодательство ЕС должно использоваться для защиты союза", - сказал один высокопоставленный дипломат.

Элина Валтонен, министр иностранных дел Финляндии, сказала FT, что Орбан должен понять, что страны не могут быть "абстрактными, нейтральными наблюдателями" того, что Россия изображает своим конфликтом с Западом, и что все стороны должны четко понимать свою позицию.

"Действия Орбана являются весомыми аргументами для отмены единодушного принятия решений в ЕС, в частности по вопросам внешней политики", - добавила Валтонен.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо сказал, что когда передал председательство Венгрии, Орбан сказал, что он "сделает все, чтобы обеспечить непрерывность и не подорвать результаты бельгийского правительства".

"Очевидно, что он не этим занимается. То, как он ведет себя, явно не соответствует договорам", - сказал де Кроо.

"Миротворческие" визиты Орбана

Чиновники ЕС раздражены дипломатической миссией Орбана. Об этом накануне написало издание Politico. Отмечается, что существуют механизмы лишения Венгрии председательского кресла в Евросоюзе, которое она получила 1 июля на полгода.

Как известно, 2 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Киеве. Впоследствии Орбан прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским правителем Путиным, после чего отправился в Китай, где настаивал на прекращении огня в Украине во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

После посещения Пекина Орбан отправился с визитом в США.

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