Брюссель пытается сдержать "самопровозглашенного" президента Европы.

С тех пор как на прошлой неделе Будапешт взял на себя председательство в ЕС на ротационной основе, венгерский лидер Виктор Орбан носится по миру, как кот под метамфетамином. Об этом пишет Politico.

Авторы отмечают, что от Киева, где он встретился со своим "черным врагом" Владимиром Зеленским, до Москвы, где он пообщался с российским лидером Владимиром Путиным, и до Пекина, где он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, венгерский премьер-министр совершил головокружительную программу глобальной дипломатии, которая, по его словам, призвана принести мир в Украину.

"Но гиперактивная игра Орбана заставила настоящих европейских лидеров закатывать глаза: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель раскритиковали венгерского лидера за то, что он крадет их славу и мешает им работать в Брюсселе", - говорится в статье. Видео дня

Один из высокопоставленных чиновников ЕС сообщил изданию, что после первой недели президентства Венгрии "напряженность растет", и ожидается, что она будет расти и дальше перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 20 июля, поскольку Венгрия продолжает блокировать финансирование, которое должно помочь Украине получить деньги на закупку оружия от ЕС.

Другой дипломат ЕС сказал, что "мы сейчас обсуждаем, что именно делать в среду, существует очень четкое политическое неодобрение".

Авторы считают, что маловероятно, что Брюссель имеет желание немедленно "ударить" Венгрию из-за глобальных претензий к Орбану, хотя аналитики говорят, что существуют механизмы лишения Орбана председательского кресла.

"Для того, чтобы переписать график ротационного председательства и перенести дату начала будущего польского председательства на несколько месяцев, понадобится квалифицированное большинство в четыре пятых голосов в Европейском Совете. Орбан, со своей стороны, не демонстрирует никаких признаков того, что прислушивается к призывам Брюсселя к сдержанности", - резюмирует издание.

Дипломатическая активность Виктора Орбана

2 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Киеве. Глава венгерского правительства отметил, что встреча с главой украинского государства "уже давно назрела".

Уже вскоре Орбан прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Впоследствии венгерский премьер в Китае настаивал на прекращении огня в Украине во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. После посещения Поднебесной Орбан улетел с визитом в США.

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