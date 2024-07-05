В ЕС заявили, что Орбан осуществляет визит в Москву исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, и в ходе него не представляет Европейский союз.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву, - всего через несколько дней после визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как пишут российские СМИ, самолет премьера Венгрии приземлился в аэропорту Внуково.

Визит Орбана в Москву подтвердил также пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши сообщил, что венгерский премьер встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря, Орбан прибыл в Москву "в рамках своей миротворческой миссии".

Также подтверждение было размещено в официальном твиттер-аккаунте Орбана.

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"Миротворческая миссия продолжается. Вторая остановка – Москва", - говорится в опубликованном сообщении.

Реакция ЕС на визит Орбана в Москву

В то же время Европейская служба внешних связей опубликовала пресс-релиз, в котором заявила, что Виктор Орбан осуществляет визит в Москву исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, и в ходе него не представляет Европейский союз.

"Премьер-министр Орбан не получил никакого мандата от Совета ЕС на посещение Москвы. Позиция ЕС в отношении агрессивной войны России против Украины отражена во многих выводах Европейского совета. Эта позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Венгрии не представляет ЕС ни в какой форме", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Орбан посетил Киев

2 июля Орбан совершил первый за 12 лет визит в Украину. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским, они обсудили отношения между странами. Также Орбан призвал Украину прекратить огонь на фронте и пойти на переговоры с россиянами.

Выступая на государственном радио перед визитом в Москву 5 июля, Орбан заявил, что Венгрия не может взять на себя ответственность за мирные переговоры, поскольку у нее нет ни мандата, ни международного политического веса. При этом он сказал, что его страна "может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира".

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