Официальный Будапешт перед визитами премьер-министра Венгрии в Россию и Китай никак не контактировал с Еврокомиссией.

Официальный Будапешт перед визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ и Китай никак не контактировал с Европейской комиссией (ЕК). Об этом во вторник, 9 июля, на брифинге сообщил представитель ЕК Эрик Маммер.

"Насколько мне известно, когда кто-то выступает посредником, это происходит потому, что обе стороны попросили о медиации. И насколько мне известно, это не так. Украинцы точно не обращались к нему с просьбой о посредничестве", - отметил спикер.

По его словам, перед турне Орбана у Будапешта не было контактов с ЕК и попыток проинформировать Еврокомиссию о результатах встречи с Си Цзиньпином. В то же время сама ЕК не обращалась к Венгрии за какими-либо объяснениями или деталями встречи или относительно того, что Орбан использовал флаг председательствующего в ЕС в своей коммуникации.

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"Комиссия не несет ответственности за управление имиджем председательствующей в Совете страны", - пояснил Маммер.

Он добавил, что "есть очень простой способ положить конец этому конфликту", который заключается в том, чтобы Россия прекратила войну.

"Мировое турне" Орбана

2 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Киеве. Глава венгерского правительства заявил, что встреча с главой украинского государства "уже давно назрела".

Уже через день Орбан прилетел в Москву для встречи с правителем России Путиным.

После этого венгерский премьер в Китае настаивал на прекращении огня в Украине. Из Поднебесной Орбан отправился с визитом в США.

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