Угроза применения Россией ядерного вооружения сейчас является самой высокой со времен Карибского кризиса.

В Сенате США зарегистрировали двухпартийную резолюцию, в соответствии с которой в случае использование Россией ядерного оружия в Украине для препятствования контрнаступления ВСУ, такую атаку члены Североатлантического альянса должны считать нападением на НАТО. Документ подали демократ Ричард Блюментал и республиканец Линдси Грэм.

"Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, осуществит выброс радиации на большие территории в Европе, где расположены союзники НАТО", – цитирует заявление Грэма на пресс-конференции в Конгрессе "Голос Америки". Он также повторил заявление президента США Джо Байдена, что ядерная угроза со стороны РФ реальна.

По словам представителя Республиканской партии размещение российского ядерного оружия в Беларуси вызывает беспокойство и является провокационным. Линдси Грэм подчеркнул, что угроза применения Россией ядерного вооружения сейчас является самой высокой со времен Карибского кризиса. Лучший способ не допустить ядерного удара – объяснить агрессору последствия таких решений.

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"И наше сообщение к окружению Путина, что если вы сделаете это, если вы выполните его приказ, если он когда-то его даст, вы можете ожидать массивный ответ от НАТО, и вы окажетесь в войне против НАТО", – отметил он.

Угроза ядерного удара по Украине

20 июня президент США Джо Байден заявил, что угроза применения Путиным ядерного оружия в Украине является реальной. Заявление президента РФ о размещении российского ядерного оружия в Беларуси американский лидер назвал абсолютно безответственным.

В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подчеркивает, что ядерного удара по Украине не будет. Он отметил, что научился оценивать такие риски за 9 лет войны. По словам Буданова, при всей его неприязни к РФ, "идиотов в руководстве там не так много".

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