Маломуж заметил, что, чувствуя угрозу, российский диктатор Путин начинает угрожать всем, чем может.

Если президент РФ Владимир Путин пойдет на применение ядерного оружия против Украины, мир нанесет удар по России. Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Путин сейчас загнан в угол. Он понимает, что если проиграет войну, то его режиму придет конец. Поэтому он пытается сгенерировать все ресурсы, чтобы выйти из этой войны. Проигрыш в войне будет означать конец для Путина, возможно и физический", – отметил генерал в эфире телеканала "Эспрессо".

Он подчеркнул, что, чувствуя угрозу, российский диктатор Путин начинает угрожать всем, чем может. В частности, прибегает к ядерному шантажу.

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"Однако он не хочет умирать. Поэтому, оценивая этот факт, следует говорить об угрозе применения Россией ядерного оружия. Я также хочу подчеркнуть, что в случае применения ядерного оружия Путин вызовет огонь на себя. Ведь это уже будет игра не против Украины, а против всего мира", – резюмировал Маломуж.

Ядерные угрозы РФ

Президент РФ Владимир Путин 21 июня на встрече с выпускниками военных учебных заведений заявил, что уже "в ближайшее время" на боевом дежурстве в РФ появятся новейшие ядерные ракеты "Сармат". Это вооружение уже несколько лет нахваливает российская пропаганда. По словам Путина, эти ракеты должны заменить старые образцы шахтного базирования.

В то же время, говоря об угрозе применения ядерного оружия против Украины, президент Зеленский подчеркнул, что Путин очень любит свою жизнь, поэтому не готов на такой шаг. При этом глава государства отметил, что президент РФ потерял связь с реальностью, а потому утверждать наверняка он не может.

О том, что ядерного удара по Украине не будет, говорит и глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, он научился оценивать подобные риски за 9 лет войны.

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