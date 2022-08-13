САУ уже находятся в распоряжении ВСУ.

Словакия передала Украине первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Словакии Ярослав Надь.

По его словам, САУ уже находятся в распоряжении украинских военных.

"Они готовы к использованию и защите от российских агрессоров", - подчеркнул Надь.

Что известно о Zuzana 2

САУ Zuzana 2 является модернизацией предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Их передали в армию в 2021 году для замены предыдущего поколения.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня САУ способна разворачиваться на все 360 градусов. Для ее обслуживания необходимо три человека, в то время как в прошлой модификации - четыре.

Помимо этого гаубица обладает автоматом заряжания, позволяющим вести огонь в режиме MRSI - несколько ракет попадут по одной цели одновременно.

Как сообщал УНИАН, 31 мая во время визита в Киев президент Словакии Зузана Чапутова сообщила о поставках Украине гаубиц Zuzana. Выступая на заседании Верховной Рады, она отметила, что оккупантов из Украины "не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами", нужна военная техника и снаряжение.

В июне стало известно, что Словакия отложила передачу гаубиц своей армии, чтобы быстрее отправить их на фронт в Украину.

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