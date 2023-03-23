Украина эту информацию еще не подтверждала и никак не комментировала.

Первые четыре истребителя МиГ-29 благополучно переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики, сообщил в Facebook министр обороны Ярослав Надь.

"Словакия стоит на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписали себя с большой буквы в современную мировую историю, что говорит о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации", - написал он.

Надь подчеркнул, что Словакия приверженна поддержке Украины: "Мы поступаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, это Россия находится на территории Украины. Война закончится только тогда, когда Россия выведет свои войска".

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Трансфер был осуществлен украинскими пилотами, по согласованию с ВВС Словакии и другими войсками, которые обеспечили безопасность трансфера и необходимую документацию.

Остальные самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели. Но по оперативным причинам Словакия не будет предоставлять никакой дополнительной информации заранее.

Стоит отметить, что украинская сторона еще никак не комментировала и не подтверждала указанную информацию.

МиГ-29 для Украины – последние новости

16 марта о передаче первых четырех МиГ-29 заявил президент Польши Анджей Дуда. Остальные обещанные истребители Киев получит в течение года.

Всего Словакия пообещала Украине 13 МиГ-19, а Польша – 10.

Передача МиГ-29 стала компромиссом в дискуссиях между странами Запада по предоставлению Украине истребителей. С этими самолетами украинские пилоты хорошо знакомы, потому смогут в них сесть, не теряя время на многомесячное обучение.

Украина же настаивала на современной авиация, которая позволила б ВСУ получить воздушное преимущество в ходе деоккупации территорий.

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