Премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер подчеркнул, что Украина защищает не только себя.

Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.

Об этом премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер сообщил в Twitter.

"Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300. Украинский народ мужественно защищает свою суверенную страну и нас. Это наш долг помогать, не стоять в стороне и не пренебрегать потерей человеческих жизней во время российской агрессии", - подчеркнул Хегер.

Отметим, что Словакия передала систему С-300 на запрос Украины согласно статье 51 Устава ООН о праве на самооборону.

Хегер также разметил у себя в Facebook видеообращение о передаче Украине С-300. Запись была сделана в поезде во время следования в Киев. Несколько часов назад словацкий премьер прибыл в столицу Украины.

Он подчеркнул, что решение о передаче Украине комплекса С-300 не означает, что Словакия стала частью вооруженного конфликта.

"Я также уверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников", - подчеркнул он.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее заявлял, что Братислава готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, если получит достойную альтернативу.

В конце марта в Словакии развернули ЗРК Patriot.

Надь отметил, что Словакия также может направить Украине истребители МиГ-29 советского производства, если вместо них НАТО обеспечит Словакию американскими F-16.

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