Словацкие самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, бьющие на 40 километров, уже переданы Украине.
Данную информацию официально подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Defence 24.
Он сообщил о передаче восьми гаубиц Zuzana 2 калибром 155 мм.
Первые сообщения о переговорах по этой гаубице появились в начале апреля. 16 мая Минобороны Словакии сообщило, что украинские военные уже проходят обучения по применению это типа гаубиц.
Zuzana 2: что известно об оружии
Гаубица Zuzana 2 – модернизированный вариант САУ DANA M2.
Гаубица может поражать цели на расстоянии до 40 километров и способна производить 5 выстрелов в минуту.
Характеристики САУ Zuzana 2
- Калибр: 155 мм
- Длина ствола: 52 калибра
- Максимальная дальность стрельбы: 40 км (снарядом с улучшенной баллистикой)
- Темп стрельбы: 6 в первую минуту, 5 в каждую следующую
- Боекомплект: 40 снарядов
- Шасси: колесное 8×8
Эти артиллерийские системы используются в армии Польши, Чехии и Грузии.