Первые сообщения о переговорах со Словакией по данным гаубицам появились в начале апреля.

Словацкие самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, бьющие на 40 километров, уже переданы Украине.

Данную информацию официально подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Defence 24.

Он сообщил о передаче восьми гаубиц Zuzana 2 калибром 155 мм.

Первые сообщения о переговорах по этой гаубице появились в начале апреля. 16 мая Минобороны Словакии сообщило, что украинские военные уже проходят обучения по применению это типа гаубиц.

Zuzana 2: что известно об оружии

Гаубица Zuzana 2 – модернизированный вариант САУ DANA M2.

Гаубица может поражать цели на расстоянии до 40 километров и способна производить 5 выстрелов в минуту.

Характеристики САУ Zuzana 2

Калибр: 155 мм

Длина ствола: 52 калибра

Максимальная дальность стрельбы: 40 км (снарядом с улучшенной баллистикой)

Темп стрельбы: 6 в первую минуту, 5 в каждую следующую

Боекомплект: 40 снарядов

Шасси: колесное 8×8

Эти артиллерийские системы используются в армии Польши, Чехии и Грузии.

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