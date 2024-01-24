Но сама страна оружие украинской стороне поставлять не будет.

Власти Словакии приняли решение не разрывать частные военные контракты, которые были заключены с Украиной.

Такое заявление сделал спикер парламента страны Петер Пеллегрини на встрече с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает hnonline.sk. Пеллегрини отметил, что боеприпасы для Украины также продолжат производиться и на словацких полугосударственных предприятиях, а также будут работать заводы, где по инициативе Германии, ремонтируют поврежденную украинскую военную технику.

Но при этом он сказал, что Словакия больше не будет передавать ВСУ никакой военной помощи со складов своих вооруженных сил.

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Словацкий чиновник дал понять, что его страна не будет блокировать выделение финансовой помощи для Украины, но подчеркнул, что это при условии, что 50 млрд не "не окажутся в руках спекулянтов".

Отношения Словакии и Украины

С начала полномасштабного вторжения Словакия поддерживала Украину и даже поставляла оружие. Но со сменой власти в стране ситуация изменилась. Нынешние власти в стране не единожды заявляли, что больше не будут поддерживать Украину. Так, 23 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своими пророссийскими взглядами, отметился циничным заявлением на фоне утреннего удара по Киеву, сказав, что жизнь в украинской столице нормальная, и войны там нет.

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