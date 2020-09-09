Ранее Саакашвили заявил о готовности стать премьр-министром Грузии.

Главе исполкома Нацсовета реформ в Украине, экс-президенту Грузии в случае его возвращения в это страну грозит тюрьма.

Об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, отметив, что на родине Саакашвили будет получать "наилучшее питание в тюрьме". Заявление министр сделала в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", пишут "РИА Новости".

"Если Саакашвили вернется, его задержание, исходя из статуса, произойдет на границе, и затем он понесет наказание. Он не сможет вызывать никакие беспорядки ни внутри тюрьмы, ни за ее пределами. Сегодняшняя тюрьма управляется высшими международными стандартами. У Саакашвили будет наилучшее питание. В ноябре запретили готовить замороженное мясо, мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами", - сказала Цулукиани.

Также она назвала Саакашвили "легкомысленным криминалом", который "романтично упоминает о своих ошибках, которые на самом деле являются тяжелыми преступлениями".

Возвращение Саакашвили в Грузию: что известно

7 сентября партия Единое национальное движение и объединение оппозиции Сила в единстве выдвинули кандидатуру Михеила Саакашвили на пост премьер-министра Грузии.

Вскоре Саакашвили согласился на такое предложение, заявив, что готов стать "переходным" премьером.

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Автор: Юрий Годован