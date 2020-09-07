Политик уверяет, что не выбирает между двумя странами.

Глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили прокомментировал информацию о своем возможном назначении на должность премьер-министра Грузии после парламентских выборов в этой стране.

Об этом он написал на странице в Facebook.

По словам Саакашвили, он согласился на предложение объединённой грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября.

"Дело в том, что сейчас парламентские выборы не проводятся в Украине, а проводятся в Грузии. Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - отметил он.

Саакашвили напомнил, что в настоящее время руководит исполкомом Нацсовета реформ в Украине, готовясь к его очередному заседанию.

"Мы предложим заседанию комплексные реформы Надропользования, Подключения к электричеству, Судебную реформу и реформу ГАСКа. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее Реформу таможни, введение Налога на выведенный капитал и Реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме. Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы", - написал политик.

В заключение Саакашвили заявил, что не выбирает между двумя странами - его борьба "продолжается и там, и там".

Возвращение Саакашвили в Грузию: что известно

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, на Родине против него открыли ряд уголовных дел. Бывшего президента, в частности, обвиняли в превышении полномочий при разгоне акции оппозиционеров 2007 года, разгроме телекомпании "Имеди" и изъятии собственности у учредителя этой телекомпании Бадри Патаркацишвили.

В украинскую политику Саакашвили попал весной 2015 года. Тогда пятый украинский президент Петр Порошенко назначил его главой международного совета реформ и дал ему украинское гражданство. В 2018 году политика выслали из Украины в Польшу за пересечение украинско-польской границы по "утерянному паспорту".

В мае 2019 года Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили, после чего тот вернулся в Украину.

7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

В августе глава Исполнительного комитета реформ, бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что возвращается в грузинскую политику.

7 сентября партия Единое национальное движение и объединение оппозиции Сила в единстве выдвинули кандидатуру Михеила Саакашвили на пост премьер-министра Грузии.

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Автор: Юрий Годован