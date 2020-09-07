Ожидается, что во вторник вечером экс-президент Грузии объявит о своих планах по возвращении в страну.

Партия Единое национальное движение и объединение оппозиции Сила в единстве выдвинули кандидатуру Михеила Саакашвили на пост премьер-министра Грузии.

Сответствующее решение было принято на заседании политсовета партии, сообщил лидер ЕНД Григол Вашадзе, передает НВ.

"Михеил Саакашвили находится в изгнании. Должно завершиться не только изгнание третьего президента Грузии. Должна быть искоренена раз и навсегда практика политического изгнания. Михеил Саакашвили должен вернуться в страну", - сказал он.

Вашадзе также анонсировал специальное заявление Саакашвили вечером 8 сентября.

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По словам главы ЕНД, экс-президент Грузии объявит о своих планах по возвращении в страну.

Возвращение Саакашвили в Грузию

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, на Родине против него открыли ряд уголовных дел. Бывшего президента, в частности, обвиняли в превышении полномочий при разгоне акции оппозиционеров 2007 года, разгроме телекомпании "Имеди" и изъятии собственности у учредителя этой телекомпании Бадри Патаркацишвили.

В украинскую политику Саакашвили попал весной 2015 года. Тогда пятый украинский президент Петр Порошенко назначил его главой международного совета реформ и дал ему украинское гражданство.

В 2018 году политика выслали из Украины в Польшу за пересечение украинско-польской границы по "утерянному паспорту".

В мае 2019 года Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили, после чего тот вернулся в Украину. 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

В августе глава Исполнительного комитета реформ, бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что возвращается в грузинскую политику.

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Автор: УНИАН