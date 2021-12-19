Ответственность за "деградацию договорного режима" власти РФ возлагают на США.

18 декабря Российская Федерация официально покинула группу стран-участников Договора по открытому небу.

"С 18 декабря 2021 г. Российская Федерация более не является стороной Договора по открытому небу (ДОН) и, соответственно, не входит в состав предусмотренной его положениями группы государств-участников", - говорится в заявлении российского МИД.

В ведомстве утверждают, что власти пошли на этот шаг якобы "в интересах укрепления международной безопасности":

"Одним из весомых аргументов стало тогда участие в Договоре США, которые выступали за транспарентность в военной области, но не спешили открывать свою территорию для применения мер доверия. ... Он (Договор - УНИАН) пал жертвой внутренней борьбы различных групп влияния в США, верх в которой взяли "ястребы". Возобладал курс Вашингтона на разрушение ранее достигнутых договоренностей в области контроля над вооружениями".

"С уважением относимся к решению остающихся в Договоре государств-участников продолжить его имплементацию. Желаем им конструктивной и плодотворной совместной работы. Однако уже очевидно, что без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80 процентов, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба. Вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе развала ДОН - Соединенных Штатах Америки", - также заявили в МИД.

Что такое Договор по открытому небу

Договор по открытому небу или ДОН (англ. The Treaty on Open Skies) - это многосторонний международный договор, который разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Читайте такжеВ Кремле ответили на вопрос о возможном преемнике Путина24 марта 1992 года в Хельсинки его подписали представители 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская Федерация ратифицировала Договор 26 мая 2001 года, однако фактически участвовала в нем с самого начала.

В мае 2020 года на тот момент президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ДОН. По его словам, Россия нарушала положения договора. 22 ноября США официально вышли из Договора.

В январе 2021-го Россия также заявила о начале внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. 17 июня 2021 года Россия вышла из группы участников данного договора. Решение вступило в силу 18 декабря.

Ранее НАТО призывала Россию пересмотреть решение.

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Автор: Катерина Комолова