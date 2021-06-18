В Альянсе призывают Россию использовать оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу решения о ее выходе, чтобы вернуться к полному соблюдению договора.

В Организации Северноатлантического договора (НАТО) призывают Россию пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу.

Об этом говориться в заявлении Североатлантического совета Альянса касательно Договора по открытому небу, которое есть в распоряжении УНИАН.

"Мы глубоко сожалеем об уведомлении Россией о своем решении выйти из Договора по открытому небу - важного юридически обязательного документа, способствующего транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе", - говориться в заявлении.

В этой связи сказано, что Россия уже многие годы отказывается от полного соблюдения своих обязательств в рамках этого договора, в частности, вводя противоречащие документу ограничения на проведение полетов над Калининградской областью и вблизи границ с Грузией.

"Мы неоднократно призывали Россию вернуться к полному соблюдению договора и предпринимали многочисленные шаги, в том числе в ходе четвертой Обзорной конференции относительно Договора по открытому небу, для нахождения конструктивного решения остающихся нерешенных вопросов соблюдения договора. Но вместо этого Россия не пошла на конструктивное взаимодействие и не предприняла шагов по возвращению к полному соблюдению. Соединенные Штаты указывали на отказ России от полного соблюдения как существенный фактор в своем решении о выходе из договора в ноябре 2020 года, в соответствии с его положениями. Мы разделяем обеспокоенность Соединенных Штатов, упомянутую ими в своем решении", - говориться в заявлении.

"Мы сохраняем приверженность контролю над обычными вооружениями как ключевой составляющей евроатлантической безопасности. Мы вновь подтверждаем свою полную приверженность снижению военного риска, предотвращению возникновения неправильных представлений и конфликтов, укреплению доверия и уверенности, тем самым содействуя миру и безопасности", - отматили в НАТО.

Также в Альянсе заявили, что продолжают стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным. "Мы призываем Россию использовать оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу ее выхода из договора для того, чтобы пересмотреть свое решение и вернуться к полному соблюдению Договора по открытому небу", - заявили в НАТО.

Выход России из Договора об открытом небе

22 мая 2020 года стало известно, что США решили выйти из Договора об открытом небе, обвинив Россию в нарушении положений документа.

7 июня 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о выходе из международного Договора по открытому небу.

Справка УНИАН. Договор об открытом небе - международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями государств-членов ОБСЕ, в том числе Украины.

Соглашение предусматривает единый режим контроля за военной деятельностью и вооружений. Оно устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности участникам сделки осуществлять облеты территорий друг друга.

Украина ратифицировала договор в 2000 году. Соглашение вступило в силу в 2002 году.

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Автор: Виталий Саенко