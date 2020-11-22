В Кремле считают, что такое решение американских властей делает договор нежизнеспособным.

Власти Соединенных Штатов Америки официально подтвердили выход из Договора по открытому небу (ДОН).

Об этом написал в Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

"Сегодня, в соответствии с ранее направленным уведомлением, вступил в силу выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Благодаря этому Америка становится еще более безопасной, поскольку Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства", - отметил он.

В Кремле считают, что такое решение американских властей делает договор нежизнеспособным.

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"Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Договор об открытом небе

Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор, объединяющий 35 стран, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетов, не несут оружия, над территориями стран-участниц.

В мае США объявили о решении выйти из Договора об открытом небе.

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Автор: Светлана Закелова