Власти Соединенных Штатов Америки официально подтвердили выход из Договора по открытому небу (ДОН).
Об этом написал в Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.
"Сегодня, в соответствии с ранее направленным уведомлением, вступил в силу выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Благодаря этому Америка становится еще более безопасной, поскольку Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства", - отметил он.
В Кремле считают, что такое решение американских властей делает договор нежизнеспособным.
Читайте такжеВ НАТО призвали Россию прекратить выборочное выполнение Договора по открытому небу
"Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Договор об открытом небе
- Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор, объединяющий 35 стран, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетов, не несут оружия, над территориями стран-участниц.
- В мае США объявили о решении выйти из Договора об открытом небе.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram