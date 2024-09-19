'Разве так делается?': Кадыров заявил, что Маск деактивировал его Cybetruck

Опальный чеченец заявил, что машину отбуксировали с линии фронта, поскольку она перестала работать.

Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что миллиардер и основатель Tesla Илон Маск деактивировал автомобиль Cybetruck, который якобы подарил ему.

Как заявил Кадыров в Telegram, Маск "поступил некрасиво" с машиной, которую "пехотинец Путина" вооружил и якобы отправил на фронт. Такую неприятность миллиардер сделал дистанционно.

"Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно отключает их. Вы, наверное, помните его подарок - "Кибертрак", который мы оснастили пулеметом и отправили на "сво". Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил "Кибертрак". Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?", - возмутился Кадыров.

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Cybetruck Кадырова - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Правитель Чечни Рамзан Кадыров похвастался пикапом Tesla Cybertruck с установленным на нем пулеметом и выразил благодарность лично Илону Маску. Машину чеченский диктатор намеревался отправить "в зону сво".

Зато американский миллиардер Илон Маск отрицает, что дарил главе Чечни Рамзану Кадырову Cybertruck, о чем тот ранее похвастался.

"Ты серьезно такой отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе", - написал он, отвечая на пост в соцсети X журналиста Сета Абрамсона. Тот возмутился, что Маск поставляет "врагам Америки" машины, "готовые к военному использованию".

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