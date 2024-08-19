Ранее глава Чечни опубликовал видео с оснащенным пулеметом электропикапом Tesla Cybertruck.

Американский миллиардер Илон Маск отрицает, что дарил главе Чечни Рамзану Кадырову Cybertruck, о чем тот ранее похвастался.

"Ты серьезно такой отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе", - написал он, отвечая на пост в соцсети X журналиста Сэта Абрамсона. Тот возмутился, что Маск поставляет "врагам Америки" машины, "готовые к военному использованию".

Ранее глава Чечни опубликовал видео с оснащенным пулеметом электропикапом Tesla Cybertruck. Кадыров заявил, что получил автомобиль от Илона Маска, и пообещал отправить машину в зону боевых действий в Украине.

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Другие заявления Кадырова - детали

Лидер Чечни Рамзан Кадыров выдал новый "прогноз" относительно войны России против Украины. Как заявил "пехотинец Путина" в комментарии российским пропагандистам, уже в этом году война закончится "победой России".

"Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений. У них (украинцев - УНИАН) пехоты нет. Мы идем вперед, мы продвигаемся", - сказал Кадыров.

Он отметил, что несколько раз получает отчеты о ситуации на поле боя. Кадыров утверждает, что сейчас российские силы "заходят на стратегически важные объекты" в Украине.

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