В прошлый раз эсминец ВМС США USS Porter заходил в Черное море 28 января 2021 года.

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG78) вошел в Черное море.

О том, что судно направляется в Черное море, 29 октября сообщило командование Шестого флота Военно-морских сил США на странице в Twitter.

"USS Porter (DDG 78) начал северный транзит в Черное море, чтобы работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе" - говорилось в сообщении.

30 октября в Национальном центре управления обороной России заявили, что судно вошло в Черное море и российский Черноморский флот начал за ним следить.

Читайте такжеВ Бельгии разводной мост перевернул машину с семьей и ребенком внутри (видео)"Силы и средства Черноморского флота начали слежку за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", - цитирует заявление российское издание RT, финансируемое правительством РФ.

Как сообщал УНИАН, в последний раз эсминец ВМС США USS Porter входил в Черное море 28 января 2021 года для проведения операций по обеспечению безопасности на море и тренировок с союзниками и партнерами в регионе.

В прошлом году USS Porter участвовал в международных военных учениях Sea Breeze 2020 под эгидой Украины и США.

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Авторы: Анна Бредихина, Катерина Комолова