Все элементы учения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море типа PASSEX.

Об этом сообщает служба связей с общественностью командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Указывается, что целью тренировки являлось поддержание безопасности в Черном море, усовершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

Все элементы учения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

«Это первые в этом году тренировки типа PASSEX с кораблями Соединенных Штатов Америки. Мы очень рады работать с нашими американскими партнерами ради поддержания стабильности в Черном море. Тренировка типа PASSEX является прекрасной возможностью для усовершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами наших кораблей», - отметил командир флотилии ВМС ВСУ капитан 1-го ранга Юрий Федаш.

По его словам, постоянное участие сил украинского флота в тренировках типа PASSEX способствует повышению взаимной совместимости и освоению стандартов Североатлантического альянса.

Указывается, что во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы по тактическому маневрированию, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи, противовоздушной обороне и отражению ударов противника и тому подобное.

«Проведя двустороннюю тренировку на море с украинским флотом, мы обменялись опытом и укрепили наше партнерство», - отметил командир ракетного эсминца ВМС США Томас Ралстон.

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В конце января в Черное море зашли ракетный эсминец USS Donald Cook и USS Porter.

Цель их пребывания - проведение операций по обеспечению безопасности на море и участие в учениях с союзниками и партнерами в регионе.

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Автор: Константин Гончаров