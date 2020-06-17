Американский ракетный эсминец Porter отправился на учения в Черное море

Операции корабля в Черном море усилят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО.

Корабль Военно-морских сил США «Портер» (USS Porter) направляется в Черное море для прохождения стандартных морских операций и учений с союзниками и партнерами Организации Североатлантического договора (НАТО) в регионе - Украиной, Грузией, Болгарией, Румынией и Турцией.

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине.

«Корабль военно-морского флота США «Портер», эсминец класса «Арли Берк» с управляемыми ракетами, принял 17 июня курс на север через международные проливы в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности, комбинированной готовности и военно-морской способности с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», - говорится в сообщении.

В частности, это уже третий раз в 2020 году, когда корабль ВМС США будет вести операции в Черном море, и эсминец «Портер» во второй раз примет участие в этих операциях. До этого этот корабль посетил Черное море в апреле. Находясь в Черном море, «Портер» будет придерживаться соображений безопасности в условиях сдерживания эпидемии COVID-19 и оставаться в плавании, сосредотачиваясь, при поддержке партнеров и союзников, на оперативных потребностях и выполнении оборонных задач.

«Присутствие «Портера» в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и свободы судоходства. «Портер» и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами на поддержку взаимных морских интересов в регионе», - заявил командир корабля Крейг Трент.

Так, операции корабля в Черном море усилят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и демонстрировать коллективную решимость по безопасности Черного моря.

Недавно «Портер» завершил операции в Баренцевом море рядом с эсминцами «Дональд Кук» (DDG 75), «Рузвельт» (DDG 80), быстрым боевым судном поддержки «Сапплай» (T-AOE 6) и фрегатом Королевского флота Великобритании «Кент» (F 78) с целью утверждения свободы навигации и демонстрации органической интеграции между союзниками.

Также сказано, что «Портер» приписан к порту передового базирования Рота (Испания), проводит военно-морские операции в регионе 6-го флота США в поддержку интересов национальной безопасности США в Европе. ВМС США регулярно действуют в Черном море согласно международному праву, включая Конвенцию Монтре.

6-й флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе (Италия) проводит полный спектр межвоенных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств, с целью продвижения национальных интересов США и безопасности и стабильности в Европе и Африке.

В октябре прошлого года "Портер" зашел в Одесский порт с дружественным визитом.

Справка УНИАН. Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) - корабль класса «Арли Берк» (Arleigh Burke ВМС США. Основное вооружение эсминца - 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк». Управление вооружением корабля осуществляет система «Иджис». В 2013 году корабль был модернизирован. Теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

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