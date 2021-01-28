Эсминец ВМС США USS Porter вошел сегодня в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море и тренировок с союзниками и партнерами в регионе.
Об этом сообщается на сайте НАТО.
Отмечается, что Porter - третий корабль ВМС США, зашедший в Черное море за последние дни. Он присоединился к эсминцу с управляемыми ракетами USS Donald Cook и заправщика USNS Laramie.
«Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника - Болгария, Румыния и Турция - являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина - близкими партнерами. В ответ на незаконную и незаконную аннексию Россией украинского Крыма и продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Черного моря», - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
Читайте такжеForbes: Армия США устроила "ракетный сюрприз" войскам России в Крыму
Американские корабли в Черном море
По информации посольства США в Украине, эсминец ВМС США USS Porter проведет учебные операции по поддержанию морской безопасности в регионе.
«Корабли Anchor и самолеты Airplane ВМС США регулярно действуют в Черном море для поддержки наших союзников и партнеров по НАТО», - подчеркнули в посольстве.
24 января в Черное море зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook. Он принял участие в первой ежегодной тренировочной миссии НАТО.
Кроме того, в Черное море зашел танкер USNS Laramie для заправки эсминца Donald Cook, что позволит ему в течение длительного времени продолжать службу без необходимости захода в порт.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram