Он проведет учебные операции по поддержанию морской безопасности в регионе.

Эсминец ВМС США USS Porter вошел сегодня в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море и тренировок с союзниками и партнерами в регионе.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

Отмечается, что Porter - третий корабль ВМС США, зашедший в Черное море за последние дни. Он присоединился к эсминцу с управляемыми ракетами USS Donald Cook и заправщика USNS Laramie.

«Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника - Болгария, Румыния и Турция - являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина - близкими партнерами. В ответ на незаконную и незаконную аннексию Россией украинского Крыма и продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Черного моря», - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Американские корабли в Черном море

По информации посольства США в Украине, эсминец ВМС США USS Porter проведет учебные операции по поддержанию морской безопасности в регионе.

«Корабли Anchor и самолеты Airplane ВМС США регулярно действуют в Черном море для поддержки наших союзников и партнеров по НАТО», - подчеркнули в посольстве.

24 января в Черное море зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook. Он принял участие в первой ежегодной тренировочной миссии НАТО.

Кроме того, в Черное море зашел танкер USNS Laramie для заправки эсминца Donald Cook, что позволит ему в течение длительного времени продолжать службу без необходимости захода в порт.

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Автор: Тамара Отовская