По словам спикера Палаты представителей, на следующей неделе законодатели попытаются передать Иерусалиму дополнительную помощь.

На следующей неделе законодатели США попытаются передать Израилю дополнительную помощь, но детали еще не определены. Об этом в эфире Fox Sunday Morning Futures заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

"Республиканцы в Палате представителей и Республиканская партия понимают необходимость поддерживать Израиль. На этой неделе мы попробуем еще раз, и детали этого пакета сейчас собираются. Мы рассматриваем варианты и все эти дополнительные вопросы", - сказал он.

Спикер добавил, что он рад, что США "проявили решимость" в ответ на удары Ирана по Израилю.

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"Я действительно думаю, что прошлой ночью мы продемонстрировали решимость, к счастью. Многие из нас были обеспокоены тем, чтобы стоять на стороне нашего союзника Израиля. Это критически важно сделать. Мы сбили большинство этих беспилотников и ракет, как вы отметили, и другие наши союзники также активизировались", - сказал Джонсон.

Помощь США Украине - последние новости

Палата представителей США на этой неделе рассмотрит помощь Украине. Об этом заявил конгрессмен Майк Тернер. По его словам, США просто сейчас должны активизироваться в вопросах предоставления Киеву помощи.

Как сказал парламентарий, сейчас Украина теряет способность обороняться.

Также УНИАН сообщал, что из-за атаки Ирана на Израиль США могут быстрее проголосовать за помощь Украине.

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