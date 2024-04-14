В Конгрессе заговорили о том, что Украина теряет способность обороняться.

Палата представителей США на этой неделе рассмотрит помощь Украине.

Как заявил в комментарии NBC News конгрессмен Майк Тернер, США просто сейчас должны активизироваться в вопросах предоставления Украине помощи.

"Россия начинает завоевывать позиции. Украина начинает терять способность защищать себя. США должны активизироваться и предоставить Украине оружие, в котором она нуждается. И я думаю, что на этой неделе мы увидим подавляющую поддержку в этом вопросе в Палате представителей", - сказал Тернер.

Помощь США для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, из-за атаки Ирана на Израиль США могут скорее проголосовать за помощь Украине.

"В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль Палата представителей на следующей неделе отойдет от ранее объявленного законодательного графика и вместо этого рассмотрит законодательство, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических приспешников", - отметил лидер большинства Стив Скалис из Республиканской партии.

Также сообщалось, что поддержка помощи Украине среди американцев выросла с ноября 2023 года. Результаты опроса свидетельствуют о том, что более трети респондентов считают, что США недостаточно помогают Украине в войне против РФ. Но почти такая же часть американцев считает, что США делают слишком много, чтобы помочь Киеву.

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