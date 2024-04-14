Демократы также давят на спикера Майка Джонсона относительно проведения голосования за помощь Украине.

Руководство республиканцев в Палате представителей США сообщило, что на следующей неделе будет голосовать за помощь Израилю из-за удара Ирана по стране. Об этом заявил лидер большинства Стив Скалис из Республиканской партии 13 апреля, пишет Politico.

"В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль Палата представителей на следующей неделе отойдет от ранее объявленного законодательного графика и вместо этого рассмотрит законодательство, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических приспешников", - отметил Скалис.

В издании добавляют, что из этого заявления не сразу понятно, за какое законодательство проголосует Палата представителей, ведь проголосовать должны и за пакет внешней помощи Сената, который объединяет финансирование Израиля с помощью Украине и Тайваню, который уже давно находится на рассмотрении. По словам Скалиса, больше деталей будет предоставлено позже.

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В то же время лидеры республиканцев сталкиваются с растущим двухпартийным давлением по принятию пакета помощи после нападения Ирана. Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл подчеркивал, чтобы Палата представителей приняла принятый Сенатом пакет внешней помощи и заявил, что он "обеспечит критически важные ресурсы" для Израиля, "просроченную летальную помощь" для Украины и помощь для Тайваня.

Такой пример является крайним, показывающим, как лидер республиканцев пытается подтолкнуть своих коллег к принятию законопроекта, которому они до этого сопротивлялись.

"Главнокомандующий и Конгресс должны немедленно выполнить наши основные обязанности. Последствия неудачи очевидны, разрушительны и их можно избежать", - сказал Макконнелл.

В свою очередь некоторые из республиканцев в Палате представителей утверждали, что США должны ускорить оказание помощи Израилю, чтобы укрепить его обороноспособность. Но демократы поддержали Макконнелла и продолжили давить на спикера Майка Джонсона, чтобы он провел голосование по пакету, который также включает помощь Украине, которая заблокировалась на два месяца после прохождения Сената.

"В Конгрессе мы также должны принять меры. Спикер Джонсон должен предложить дополнительный пакет помощи Израилю, чтобы поддержать его в трудное для него время", - подчеркнул депутат Майк Лоулер.

Нападение Ирана на Израиль

Как писал УНИАН, в ночь на 14 апреля Иран обстрелял Израиль, выпустив по стране более 300 ракет и беспилотников. По словам израильского контр-адмирала Даниэля Хагари, почти 99% воздушных целей были перехвачены. В результате атаки пострадали 12 человек, среди которых 7-летняя девочка.

Также вечером 12 апреля Израиль атаковали десятки ракет из Ливана. Около 40 выпущенных ракет добрались до израильской территории, однако часть была перехвачена системой ПВО или упала в пустынной местности. Тогда о пострадавших не сообщалось.

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