Наибольшим трансформациям подвергается Европа, где приходят в упадок традиционные центры силы - Франция и Германия.

Приход Дональда Трампа к власти в США станет третьим мощным шоком для Европы после эпидемии коронавируса и российского вторжения в Украину. Это может привести к появлению новых центров силы в Старом Свете, пишет Politico, ссылаясь на мнение аналитиков.

Десмонд Динан, профессор публичной политики в Школе политики и управления им. Шара при Университете Джорджа Мейсона (США), прогнозирует превращение Польши в еще более мощного европейского игрока, чем сейчас. Подъем Польши как центра силы в ЕС частично связан с упадком традиционного франко-германского тандема и ростом роли прифронтовых стран после полномасштабного вторжения России в Украину.

Американский историк и телеведущая Элеонора Джанега предсказывает появление "новых левых" в Европе. По ее словам, на фоне роста популярности правых традиционные партии начали смещать свои позиции правее, и это стало ошибкой: левому избирателю стало не за кого голосовать и он остался дома, что лишь подкрепило успехи правых. Но спрос на левые идеи остается высоким, о чем свидетельствует успех левого президента в Мексике Клаудии Шейнбаум.

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Американский подкастер и эксперт по политической истории Майк Дункан предсказывает подъем технологических магнатов и крупного бизнеса в целом. Аналитик отмечает, что именно крупный бизнес финансирует правых политиков, в том числе и Дональда Трампа, чтобы те под лозунгами экономической либерализации демонтировали десятилетиями выстроенную систему экономических правил и законов.

"Их основной целью является увеличение личного богатства, но, преследуя эту цель, они будут искажать глобальный дискурс, чтобы он отражал их собственные взгляды на мир, сталкиваясь при этом с очень небольшим сопротивлением со стороны политических сил в Вашингтоне", - говорит Дункан.

Катерина Фройо, доцент политологии в парижском Институте политических исследований, ожидает большего вовлечения университетов и студенчества в политические процессы.

"Сегодня студенческие движения создают транснациональные связи для координации социальной борьбы в условиях все более авторитарных режимов. Их причины включают климатические действия, репродуктивные права, гражданские права и права человека. Их документирование нарушений прав человека, особенно в таких регионах, как Газа, привлекло всемирное внимание, дойдя даже до Международного уголовного суда", - говорит она.

Другие прогнозы на 2025 год

Как писал УНИАН, искусственный интеллект предсказал ссору Трампа и Маска в 2025 году. Интересно, что именно Маск в администрации Трампа мог бы немного "прикрутить" развитие технологий ИИ.

Также мы рассказывали о прогнозе на 2025 год, составленном искусственным интеллектом на основе пророчества болгарской провидицы Ванги. Этот прогноз включает ряд кардинальных изменений в мировой политике, часто настолько радикальных, что в них трудно поверить.

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