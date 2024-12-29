Искусственный интеллект в образе провидицы Ванги дал прогноз на 2025 год. Эти заявления ИИ рисуют картину года, полного глобальных конфликтов, политических изменений и природных катаклизмов. The Sun опубликовал краткий обзор основных предсказаний.
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Политика:
- Дональд Трамп столкнется с юридическими проблемами, но создаст медиа-империю, что усилит его влияние. Возможный альянс с восточным лидером вызовет споры.
- Владимир Путин: изоляция, внутренние распри и кризис здоровья. В стране возможны бунты, а его геополитические маневры углубят международную изоляцию.
Война:
- "Ванга" предсказывает перелом в войне. Широкое наступление вернет ключевые территории, а международное соглашение обеспечит долгосрочную поддержку.
Глобальные события:
- Ближний Восток: историческое мирное соглашение между Саудовской Аравией и Ираном.
- Китай и Тайвань: экономическая блокада Тайваня вызовет сильную реакцию Запада.
- США: землетрясение на северо-западе Тихого океана с серьезными последствиями.
Другие события:
- Прорывы в сфере искусственного интеллекта будут способствовать разработке лекарств, но вызовут протесты из-за потери рабочих мест.
- В Великобритании король Карл III уменьшит королевское поместье, что вызовет смешанные реакции.
Спорт:
- Сборная Англии по футболу выигрывает международный турнир, открыв новую футбольную звезду.