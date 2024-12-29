Реальность следующих четырех лет, скорее всего, будет "странной смесью" всех представленных сценариев с несколькими другими непредсказуемыми событиями, пишет издание.

Уже 20 января 2025 года состоится инаугурация новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Штаты все еще остаются самой могущественной державой в мире, но РФ и Китай хотят перемен.

Издание Financial Times проанализировало, как может измениться мировой порядок за время президентства Трампа, который, как говорит Джон Икенберри из Принстонского университета, "готов оспорить почти каждый элемент либерального международного порядка – торговлю, альянсы, миграцию, многосторонность, солидарность между демократиями, права человека". Есть пять вероятных сценариев развития событий.

Новое соглашение великих держав

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США заключают сделки с РФ и Китаем, оставляя им сферы влияния, а сами сосредотачиваются на доминировании в своем регионе. Трамп навязывает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности. Санкции против России ослабляются, а диктатора Владимира Путина приглашают на ужин ко Дню благодарения в Мар-а-Лаго.

Возможная сделка с Китаем будет предусматривать ослабление американских технологических ограничений и тарифов для Пекина в обмен на китайские закупки американских товаров и льготные сделки в Китае для американских компаний, таких как Tesla. Трамп также продемонстрировал бы свою незаинтересованность в борьбе за защиту Тайваня. Союзники США в Европе и Азии будут вынуждены искать способы обеспечить собственную оборону в новой атмосфере нестабильности.

Случайная война

Торговые и политические конфликты ослабляют Запад. Китай, РФ или Северная Корея – или другая комбинация этих государств – решают воспользоваться хаосом и развязывают войны, в которые США втягиваются по аналогии с мировыми войнами XX века.

Анархия в мире без лидеров

Трамповская политика "Америка прежде всего" в отношении торговли, безопасности и международных институтов создает вакуум лидерства. Гражданские конфликты в таких странах, как Судан и Мьянма, усиливаются, потоки беженцев на Запад увеличиваются, а популистские силы укрепляют свои позиции. Все больше стран скатываются к "насильственной анархии".

Популистские партии, презирающие либеральную демократию, процветают в атмосфере социальной и экономической незащищенности.

Глобализация без Америки

США покидают всемирную торговую организацию и вводят протекционистские тарифы. ЕС ратифицирует новое торговое соглашение с Латинской Америкой и подписывает новые соглашения с Индией и Китаем. Европа также открывает свой рынок для китайских электромобилей и зеленых технологий в обмен на то, что китайцы открывают заводы по всему ЕС и сдерживают российскую агрессию против Европы.

Интеграция глобального Юга с китайской экономикой углубляется, а страны БРИКС получают новых членов и усиливают свое влияние. Использование доллара как мировой валюты уменьшается.

America First достигает успеха

Вера Трампа в непреодолимость американской силы подтверждается. Инвестиции направляются в США, увеличивая лидерство Америки в технологиях и финансах. Европейцы и японцы резко увеличивают расходы на собственную оборону, и этого достаточно для сдерживания российской и китайской агрессии.

Американские тарифы резко снижают рост Китая, что приводит к кризису китайской системы. Иранский режим в конце концов свергнут комбинацией военного, экономического и внутреннего давления. Престиж Трампа взлетает вверх как в США, так и за рубежом. Американские либералы вынуждены молчать, а некоторые из врагов Трампа оказываются в тюрьме. Фондовый рынок достигает нового максимума.

"Реальность следующих четырех лет, скорее всего, будет какой-то странной смесью всех вышеописанных сценариев плюс несколько других непредсказуемых событий. Как сказал итальянский философ Антонио Грамши, писавший в конце 1920-х годов: "Старое умирает, а новое не может родиться; в этом междуцарствии появляются самые разные болезненные симптомы"", – резюмирует издание.

Трамп – будущий президент США: какие у него планы

После своей инаугурации избранный президент США Дональд Трамп планирует поручить Министерству юстиции вернуть смертную казнь для лиц, совершивших насильственные преступления. По его словам, такое решение он принял, чтобы "защитить американские семьи и детей от насильников, убийц и монстров".

Кроме того, республиканец выдвинул претензии на Гренландию и Панамский канал. Стратег от Республиканской партии и комментатор CNN Ана Наварро сказала, что любая попытка воплотить в жизнь угрозу Трампа по Панамскому каналу, скорее всего, потребует военных действий.

Что касается российско-украинской войны, Трамп неоднократно обещал завершить ее в течение 24 часов, однако в конце концов признал, что положить конец российской агрессии будет сложнее, чем он предполагал.

"Я хочу достичь соглашения", – сказал тогда Трамп, добавив, что "единственный способ достичь соглашения – это не отказываться (от Украины – ред.)".

Генерал Кит Келлог, который должен занять в новой администрации должность спецпредставителя США по вопросам Украины, отмечал, что Дональд Трамп будет добиваться справедливого и устойчивого мира в Украине.

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