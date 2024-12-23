Юрий Кобзар

Интересно, что именно Маск в администрации Трампа мог бы немного "прикрутить" развитие технологий ИИ.

Избранный президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск, которому уже обещана должность в новой администрации, в следующем году непременно поссорятся. Такой прогноз сделал искусственный интеллект (ИИ), пишет Forbes, не уточняя, какая именно программа осуществила такое предсказание.

Отмечается, что новая администрация в США принесет с собой определенные изменения в государственной американской политике в отношении технологий ИИ. Учитывая определенную вовлеченность Илона Маска в эту область, Трамп, вероятно, даст бизнесмену еще больше влияния в своей команде.

В этом контексте отмечается, что Илон Маск, в отличие от многих других технологических маггнатов, с большой настороженностью относится к потенциальным рискам безопасности, которые влечет за собой дальнейшее совершенствование ИИ, и поэтому выступает за жесткое регулирование этой технологии. Таким образом, он может пролоббировать более жесткую регуляторную среду для ИИ в США.

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Однако все это будет возможно только в том случае, если Илон Маск останется в команде нового президента. Опыт первой каденции Трампа показал, что тот обновляет свою команду достаточно быстро, и даже, казалось бы, близкие соратники не задерживались надолго в его администрации.

"И Дональд Трамп, и Илон Маск - сложные, изменчивые, непредсказуемые личности. С ними нелегко работать. Они сжигают людей. Их новообретенная дружба оказалась взаимовыгодной к этому моменту, но она все еще находится в фазе медового месяца. Мы прогнозируем, что к концу 2025 года отношения испортятся", - пишет Forbes.

Илон Маск и Дональд Трамп: последние новости

После победы на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп начал формировать состав своего будущего кабинета. Среди прочих он планирует назначить в будущее правительство и миллиардера Илона Маска, который поддерживал его предвыборную кампанию деньгами и информационно. Ожидается, что Маску поручат оптимизировать американские правительственные структуры, чтобы сократить расходы.

При этом Маск уже начал активно вмешиваться в формирование команды Трампа и даже в его политические решения. По данным СМИ, в окружении следующего президента США назревает недовольство миллиардером.

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